Тільки від США україна отримала допомоги на майже 60 млрд доларів

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 млрд доларів допомоги. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу у неділю, 3 вересня.

«Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення», – зазначив він.

Він уточнив, що це – озброєння та військова техніка.

«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 млрд. Тільки від США – більш як 50 млрд, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», – наголосив Резніков.

Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Нагадаємо, що раніше з нагоди Дня Незалежності Міноборони України оригінально подякувало союзникам за військову допомогу, опублікувавши низку відео зі словами вдячності, які відсилають до культурних особливостей кожної з країн-партнерів.