Олексій Резніков назвав вартість отриманої від союзників зброї
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 млрд доларів допомоги. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу у неділю, 3 вересня.
«Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення», – зазначив він.
Він уточнив, що це – озброєння та військова техніка.
«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 млрд. Тільки від США – більш як 50 млрд, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», – наголосив Резніков.
Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.
Нагадаємо, що раніше з нагоди Дня Незалежності Міноборони України оригінально подякувало союзникам за військову допомогу, опублікувавши низку відео зі словами вдячності, які відсилають до культурних особливостей кожної з країн-партнерів.