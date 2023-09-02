Україна отримає партію ракет AIM-120 AMRAAM

Ракети AMRAAM, які отримають ЗСУ, мають далекобійність 160-180 кілометрів і дозволять «діставати» російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО». Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що для України може бути поставлено озброєння, що є на складах, а наразі США готують наступну партію ракет на листопад 2024 року.

«Озброєння і літаки – це зовсім різні речі, їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Нічого дивного в таких замовленнях, контрактуваннях немає», – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат пояснив, що ракети AMRAAM – авіаційні класу «повітря-повітря» з активною головкою самонаведення. За його словами, це «одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації, є різні, зокрема за дальністю ураження».

За його словами, такі ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК NASAMS, який також використовує ракету AIM-120 – з перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури восени минулого року, ці ракети застосовуються з NASAMS.

Але така ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Крім того, така ракета використовуватиметься для знищення усіх типів повітряних цілей, окрім балістики.

«Цього більш ніж достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Що далі, то безпечніше для наших пілотів, та небезпечніше для наших ворогів», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони США оголосило про замовлення в оборонного гіганта Raytheon партії ракет повітря-повітря AIM-120 AMRAAM у межах дії пакетів допомоги Ініціативи сприяння обороноздатності України.

У оголошенні названа загальна сума контракту у вигляді 192 млн доларів, а також строки виконання – до 29 листопада 2024 року. Водночас загальна кількість ракет залишається не розголошеною.