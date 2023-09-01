Пуск AIM-120 AMRAAM з F-16

Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon для України виробництво передових ракет класу «повітря – повітря» середньої дальності AMRAAM. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що цей контракт передбачає закупівлю компанією ракет AMRAAM із різних джерел до 29 листопада 2024 року.

Відповідні кошти виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

У червні компанія Raytheon уклала з ВПС США контракт на суму 1,15 млрд доларів на постачання ракет AIM-120 D-3 та C-8 AMRAAM.

AIM-120 AMRAAM – що це за ракета, технічні характеристики та дальність дії

AMRAAM (AIM-120) – всепогодна керована ракета класу «повітря – повітря» середньої дальності, яка вражає цілі незалежно від прямої видимості на відстані до 180 км. Ракети AMRAAM є основною зброєю класу «повітря — повітря» всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Такі ракети знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах. Ракета поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна. AIM-120 AMRAAM має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).

AMRAAM має бортовий активний радар, щоб знайти намічену ціль і завершити її перехоплення. А ракетний двигун, виготовлений компанією Nammo, дозволяє здійснювати перехоплення на великих відстанях і висотах. Особливості ракети – у тому, що вона може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.

Носіями ракети AMRAAM виступають F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.

Працювати як ракета класу земля – повітря AMRAAM може з системи протиповітряної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на будь-яких висотах. Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом, пишуть «Факти».

AMRAAM – універсальна ракета, яку можна використовувати в будь-якій ролі без жодних модифікацій. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.

Ракета AIM-120 використовується в норвезько-американському зенітному ракетному комплексі NASAMS. У батареї комплексу використовується машина управління, РЛС і три пускові установки з шістьма напрямними. Загальна вартість розробки та розгортання до 1999 року шести батарей оцінювалася у 250 млн доларів.

Модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM

AIM-120A – базова модифікація.

AIM-120B мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів.

AIM-120C – основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 мм.

AIM-120C-4 отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кг (замість 23,5 кг на ранніх модифікаціях).

AIM-120C-5 має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність.

AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції.

AIM-120C-7 має збільшену дальність стрільби до 120 км.

AIM-120D оснащується двосторонньою системою зв’язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 км.

NCADE – програма розробки протиракети повітряного базування з використанням компонентів ракети AMRAAM. Призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

Варто розуміти, що усі ракети AMRAAM відрізняються та з кожною модифікацією лише вдосконалюються. Усі вони мають різну дальність, вагу та швидкість.

Загальні характеристики базової модифікації:

Основна функція: тактична ракета повітря – повітря

Довжина: 366 см

Вага при запуску: 150,75 кг

Діаметр: 17,78 см

Розмах крил: 52, 58 см

Дальність: 55–75 км

Швидкість: надзвукова

Боєголовка: вибуховий фрагмент

Вартість AMRAAM залежить від модифікації, наприклад, варіант AIM-120C коштує 300–400 тис. доларів, а остання модель AIM-120D – близько 700 тис. доларів.