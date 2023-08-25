Сполучені Штати оголосили, що в жовтні на своїй території почнуть навчати українських пілотів керувати літаками F-16. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, цитує CNN.

«Після навчання англійської мови для пілотів у вересні, очікується, що в жовтні розпочнуться тренування на F-16 на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона», – сказав він.

Райдер зазначив, що поки США не мають конкретних чисел щодо того, скільки українців візьмуть участь у навчаннях. Водночас там очікують, що тренуватимуться «кілька пілотів і десятки супроводжувачів».

Речник Пентагону додав, що США вирішили організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 після того, як визнали, що навчання в Європі зрештою досягнуть межі потужності.

«Отож, дивлячись на наших європейських союзників, які проводять цю підготовку, ми визнаємо той факт, що ми хочемо зробити все можливе, щоб якнайшвидше просувати ці зусилля на підтримку України», – сказав Райдер.

CNN зазначає, що американська база Девіс-Монтан прийняла двох українських пілотів винищувачів у березні, щоб оцінити, наскільки швидко вони можуть навчитися керувати F-16. Тоді пілоти продемонстрували вищий рівень здібностей у кількох різних сферах.