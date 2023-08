З нагоди Дня Незалежності Міноборони України оригінально подякувало союзникам за військову допомогу, опублікувавши низку відео зі словами вдячності, які відсилають до культурних особливостей кожної з країн-партнерів.

Загалом Міноборони опублікувало відео з подяками для 21 країни, серед яких: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Новергія, США, Канада, Австралія та Японія.

У кожному відео змонтовані кадри з військовою допомогою цих держав для України. Також кожне відео має свій саундтрек з популярних у цих країнах композицій. Для прикладу, на відео з подякою Німеччині під колись популярний трек EDEKA – Supergeil показали системи протиповітряної оборони, танки та інше озброєння, яке німецькі союзники передали нашій країні.

Британцям Міноборони подякувало, відзначивши, що рівень її допомоги значно зріс від початку війни – від протитанкових комплексів до танків. З огляду на це, наприкінці відео, в якому можна почути трек The Clash - London Calling, Міноборони жартує, що в наступному британському пакеті допомоги може бути авіаносець.

У відео з подякою Польщі є не лише кадри з військовою допомогою, а й з українськими біженцями, яким Польща надала прихисток. Усе це супроводжується піснею Hej, sokoły.

Американцям під пісню Тоні Беннета Love Is Here To Stay ми дякували за бронетехніку, ППО, боєприпаси і «авансом» – за винищувачі F-16.

Подякувало українське Міноборони і Люксембургу. У відео зазначається, що хоч ця держава і є однією з найменших у світі – вона також надає Україні протитанкові ракети, бронетехніку і дрони, бо свого часу Люксембург теж пережив окупацію.

У відео з подякою Франції Міноборони обіграло популярний стереотип про французьку романтику, зазначивши, що «немає нічого більш романтичного за самохідну 155-мм артилерію», яку Париж передає Києву.

У відеороликах з подяками Чехії, Литві, Латвії та Естонії Міноборони згадало, що всі ці держави, як і Україна, так чи інакше постраждали від дій СРСР та росіян.

Варто зазначити, що іноземним користувачам Twitter дуже сподобався такий підхід Міністерства оборони України до подяки союзникам, і у відповідь вони дякували українському народу за збереження миру в Європі та бажали якнайшвидшої перемоги.