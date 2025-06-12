Робота мрії – у БЦ MillTown

Це в природі людей – об’єднуватися в групи, спільно творити і досягати результату. Офіс – одне з місць, де можна відчути свою приналежність до групи однодумців і причетність до важливих справ. Офіси в бізнес-центрі класу А MillTown в центрі Львова від компанії «ІнтергалБуд» можуть стати для бізнесу саме тим місцем, звідки почнеться новий злет. Розповідаємо, що пропонує БЦ MillTown.

На роботу – без заторів

Локація офісу, куди потрібно вчасно дістатися зранку, відіграє одну з найважливіших ролей. Окрім того, що розвинена транспортна розв’язка сприяє збільшенню потоку клієнтів до бізнес-центру, це також стає бонусом для залучення працівників. Опитування на порталах з пошуку роботи показують, що більшість кандидатів оцінюють місце, де планують працювати, це впливає на їхній вибір при відгуку на вакансію.

Після пандемії коронавірусу та початку повномасштабного вторгнення люди стали ще більше цінувати баланс у житті і час, проведений з рідними. А офіс, куди легко дістатися і з якого можна швидко потрапити додому, на зустріч з друзями чи в театр – це знахідка для працівників, які тримають work-life balance.

БЦ MillTown розташований на вул. Лемківській, 9 і є частиною ЖК MillTown, що складається з трьох житлових і трьох комерційних корпусів. Четвертий корпус бізнес-центру виходить на проспект Чорновола – одну з головних транспортних артерій міста. Від цієї локації – лише кілометр до історичного центру міста.

Все – під рукою

Поряд з ЖК Milltown розташована вся необхідна інфраструктура – ТЦ Forum Lviv, ТЦ New Point, школа, поліклініка, спортзал, басейн СКА, заклади культури тощо.

Це означає, що люди, які працюватимуть в БЦ Milltown, матимуть змогу займатися спортом, розв’язувати побутові справи чи швидко знайти подарунок на день народження, плануючи після роботи заїхати на свято.

Коли не хвилюєшся через втрачені у дорозі години, це точно покращує самопочуття та мотивує на ще більші досягнення. Інфраструктура – важлива ланка в залучення працівників, які цінують свій час та комфорт.

Комфорт залишає простір для креативності

В офісі люди проводять близько 40% свого часу. Створення комфортних умов для працівників покращує продуктивність та креативність, підвищує відповідальність команди.

Бізнес-центр MillTown пропонує:

підземний паркінг на 62 авто;

цілодобову охорону, відеонагляд, пожежну сигналізацію;

системи резервного живлення;

сучасні вентиляцію і кондиціонування;

швидкісні ліфти;

сучасне укриття.

На першому поверсі бізнес-центру розташований просторий дизайнерський хол з рецепцією, системою контролю доступу до ліфтів та офісів, а також комерційні приміщення – кав’ярні, магазини тощо.

Частина офісів в БЦ MillTown мають тераси і балкони, що можуть стати зоною для відпочинку працівників або ж місцем тиші, де виникають найкращі ідеї на фоні панорами Львова.

Тераси БЦ MillTown – ідеальне місце для відпочинкової паузи

Офіс – це не лише приміщення для роботи, а й місце, де розкриваються цінності бізнесу для команди та створюються нові проєкти.

Зручні конфігурації

В БЦ MillTown доступні офіси площею від 113 до 306 м2, розташовані на 2-8 поверхах комплексу.

У приміщеннях виконана чорнова стяжка, стіни – поштукатурені, встановлені вентиляція і кондиціонування офісних приміщень, зроблена розводка труб опалення від дахової котельні.

Отже, в БЦ MillTown можна створити офіси будь-якої конфігурації, що виражатимуть цінності і стиль бізнесу.

Всі ці переваги раніше було важко знайти в центральній частині Львова, але зараз вигідна інвестиція в офісні приміщення в БЦ MillTown доступна для тих, хто думає на перспективу.

Будівництво БЦ MillTown – вже завершене, його здача запланована на цей квартал. Відділ продажу працює на площі Старий Ринок, 8.