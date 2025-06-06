ЖК Urban Residense - це максимум простору з мінімумом сусідів у престижному районі Львова

У тихій та затишній місцині Львова «Новий світ» – на вул. Героїв УПА, 11 – розпочалось будівництво нового ЖК преміумкласу. ЖК Urban Residence – це малоквартирний проєкт компанії «Інтергал-Буд» для вибагливих покупців. Розповідаємо, чим цей житловий комплекс вирізняється на ринку новобудов Львова.

Приватність і статус

Мікрорайон Новий світ завжди вважався елітним. Поруч з малоповерховими кам’яницями, що раніше здавалися в оренду, тут розташовані історичні вілли з неперевершеними екстер’єрами. Цю дільницю в межах сучасних вул. Бандери, Героїв УПА і Сахарова сформували за новаторською схемою архітектори Іван Левинський, Юліан Захаревич та їхні колеги і послідовники. Задумане ними планування вулиць і зелених зон збереглося тут донині.

Крім видатних архітекторів, в цій дільниці свого часу мешкали професори Львівської політехніки, що розташована поблизу, художники, наприклад, Іван Труш, Ян Генрик Розен, підприємці та інтелігенція того часу. Також під час Другої світової війни в мікрорайоні Новий світ працював інститут Рудольфа Вайгля – винахідника вакцини від тифу.

Історизм, сецесія, функціоналізм та інші стилі архітектури мікрорайону створюють неповторну атмосферу краси, креативу та інтелігентності. Львів’яни характеризують цю місцевість як тиху, спокійну і таку, де ще зберігається приватність.

У продовження традицій

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» у продовження традицій дільниці Новий світ зводить на вул. Героїв УПА, 11 ЖК преміумкласу Urban Residence.

Цей ексклюзивний комплекс складатиметься з одного п’ятиповерхового будинку з двома секціями, об’єднаними між собою підземним паркінгом.

У житловому комплексі Urban Residence буде всього 16 квартир – одно-, дво- і трикімнатних. На першому поверсі комплексу заплановані комерційні приміщення для задоволення щоденних потреб мешканців. Також буде закритий для доступу зовні внутрішній двір.

ЖК Urban Residense розташовується в престижному районі в серці Львова

Концепція ЖК Urban Residence ґрунтується на таких цінностях, як-от приватність, тиша, безпека, естетика, якість, статус.​ Це престижне житло з максимумом простору і мінімумом сусідів в одному з найкращих районів Львова.

Водночас поруч з можливістю мешкати у спокійній зеленій дільниці – близькість до центру Львова, його головних транспортних артерій, вищих навчальних закладів, парків тощо.

В будівництві ЖК Urban Residence використовуються високоякісні натуральні матеріали, що разом з продуманим плануванням допомагають втілити елегантний і сучасний дизайн, який дихає в унісон з атмосферою Нового світу.

Ексклюзивний житловий комплекс Urban Residence – це вибір для тих, хто цінує якість, комфорт та статус. Це – не просто житло, а стиль життя.

Максимум простору і приватності - це про ЖК Urban Residense

Про забудовника

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».