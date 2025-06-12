Верховний суд проведе повторний підрахунок голосів

У четвер, 12 червня, Верховний суд Польщі дозволив провести повторний підрахунок голосів у районних виборчих комісіях на президентських виборах. Рішення стосується 13 дільниць, де були виявлені порушення. Про це пише портал Onet Wiadomości.

У Верховному суді зазначили, що отримують «скарги на порушення під час складання протоколів про результати голосування та під час підрахунку голосів з кількох виборчих комісій».

Відтак суд призначив провести перерахунок голосів «з метою встановлення кількості дійсних голосів, відданих за окремих кандидатів на посаду президента Республіки Польща у голосуванні, яке відбулося 1 червня 2025 року».

У кожній з 13 виборчих дільниць Верховний суд проведе повторний підрахунок голосів «шляхом судової допомоги відповідних районних судів».

Найвідоміший випадок порушень стосується виборчої дільниці № 95 у Кракові. У першому турі Рафал Тшасковський отримав там 550 голосів з 13 кандидатів, але через два тижні, борючись лише з Навроцьким, – 540. Незабаром з’ясувалося, що 1132 голосів за Тшасковського помилково приписали його супернику.

Аналогічну помилку допустила комісія № 9 у місті Стшельці-Опольські та комісія № 13 у Мінську-Мазовецькому.

Верховний суд заявив, що «взяв до уваги візуальні докази того, що бюлетені з дільничних виборчих комісій були неправильно заповнені».

За даними PAP, станом на 17:00 12 червня до Верховного суду Польщі надійшло 192 скарги щодо порушень на виборах президента. Наразі суд розглянув 18 скарг. Подати скаргу можна лише письмово до 16 червня.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Польщі перемогу здобув Кароль Навроцький, підтриманий консервативною партією «Право і Справедливість». Обраний президент отримав майже на 370 тис. голосів поляків більше, ніж кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський.