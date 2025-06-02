Навроцький отримав 50,89% підтримки виборців

У Польщі за підрахунком 100% голосів у другому турі президентських виборів переміг кандидат від «Права і справедливості» Кароль Навроцький. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії Польщі.

За даними Державної виборчої комісії, Навроцький отримав 50,89% підтримки виборців – 10 606 628 голосів. Тоді як представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський набрав 49,11% – 10 237 177 голосів.

Що відомо про Кароля Навроцького

42-річний Кароль Навроцький – історик та очільник польського Інституту національної пам'яті. Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. Навроцький виступав проти обов’язкової вакцинації та підтримував заборону абортів.

Журналісти сайту wPolsce24 з'ясували, що Кароль Навроцький написав книгу про кримінального авторитета «Сповідь Нікося з-за могили» під псевдонімом Тадеуш Батир. У книзі політик хвалив самого себе. Крім цього, Навроцький давав інтерв'ю, де під зміненим голосом позитивно відгукувався про себе як про історика.

Навроцький висловлювався проти членства України в НАТО та ЄС, поки не буде розв’язано питання Волинської трагедії. На його заяву 15 січня 2025 року відреагував президент Володимир Зеленський і сказав, що завдяки таким поглядам Навроцький повинен готуватися не до політичної боротьби, а до боротьби за життя. Після першого туру виборів Навроцький пообіцяв полякам не пускати Україну до НАТО.

Він також виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі несправедливо. У березні 2025 року стало відомо, що Навроцький таємно 2018 року відвідував Москву. На той час він обіймав посаду очільника музею Другої світової війни.

Зазначимо, результати перших екзитполів свідчили, що з невеликим відривом лідирує Рафал Тшасковський, однак пізніше ситуація змінилася на користь Навроцького. Одразу після оприлюднення екзитполів кожен з кандидатів під час виступів в своїх виборчих штабах оголосили про перемогу.