Рафал Тшасковський лідирує у другому турі виборів президента Польщі

У неділю, 1 червня, у Польщі завершився другий тур президентських виборів. За посаду змагалися кандидат від партії влади «Громадянська коаліція» Рафал Тшасковський та формально незалежний кандидат, директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький. За даними екзитполу Ipsos, з незначним відривом перемогу одержав 53-річний Рафал Тшасковський. Про це повідомив Polsat News.

Виборчі дільниці у Польщі відкрились о 07:00 та працювали до 21:00 за місцевим часом. Явка у другому турі виборів склала 73%.

Результати виборів президента Польщі за даними екзитполу студії Ipsos

За даними екзитполу студії Ipsos, підготовленого для Polsat News, TVN і TVP, Рафал Тшасковський отримав 50,3% голосів, а Кароля Навроцького підтримали 49,7% виборців. Зазначимо, що остаточні результати можуть змінитися, оскільки похибка екзитполу становить +/- 2 відсоткові пункти.

Соціологи наголошують, що результати екзитполу, оприлюднені о 21:00, припускають похибку оцінки для кожного кандидата +/- 2%. Ще одне дослідження – late poll – мають оприлюднити близько 23:00 (00:00 за київським часом), тоді діапазон похибки зменшиться і становитиме +/- 1 відсотковий пункт для кожного кандидата.

Зауважимо, що одразу після оприлюднення екзитполів кожен з кандидатів під час виступів в своїх виборчих штабах оголосили про перемогу.

«Це особливий момент в історії Польщі. Я переконаний, що тепер ми рушимо, наче торпеда, вперед. Я хочу подякувати всім полькам і полякам і сказати, що я буду об’єднувати. Я буду вашим президентом», – заявив Рафал Тшасковський.

«Так, ми переможемо. Сьогодні уночі переможемо. Переможемо і врятуємо Польщу. Не дозволимо, щоб була монополія влади, поганої влади. Аби ця монополія не сталась, ми уночі повинні перемогти і знаємо, що так станеться», – заявив Кароль Навроцький, виступаючи у своєму штабі.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня 2025 року. За посаду змагались 13 кандидатів. Чинний президент Анджей Дуда від партії «Право і Справедливість» не висував свою кандидатуру, оскільки вже відбув на посаді два терміни поспіль. Додамо, що у першому турі виборів Рафал Тшасковський також лідирував з невеликим відривом – він набрав 31,36% голосів, а Кароля Навроцького підтримали 29,54% виборців.

Рафал Тшасковський з 2018 року обіймає посаду мера столиці Польщі Варшави. Політик від провладної партії «Громадянська коаліція» має євроінтеграційну позицію. Крім того, Тшасковський підтримує Україну у прагненні отримати членство у НАТО та Євросоюзі. Також він вважає необхідним посилити обороноспроможність Польщі та збільшити витрати на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році. Також Тшасковський пообіцяв підтримати право на аборти та права ЛГБТК+.

Водночас Рафал Тшасковський виступав за позбавлення дітей українських біженців, які не працюють, доступу до державної програми «800+» – щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на кожну дитину.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький

Кароль Навроцький має підтримку правоконсервативної партії «Право і Справедливість». Політик виступає проти обов’язкової вакцинації та підтримує заборону абортів. Також його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту.

Кароль Навроцький заявляв, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Також він вимагав зменшення допомоги Києву. Відомо, що у 2018 році Навроцький таємно їздив до Москви.

Опитування late poll було підготовлено інтерв'юерами Ipsos вже після закриття виборчих дільниць. Вого ґрунтується на офіційних результатах, отриманих із випадково обраних виборчих дільниць. За даними Ipsos, різниця між опитувальними та офіційними результатами, як exit poll, так і late poll, не перевищує 2%.

Оновлено. Оприлюднені о 23:00 результати late poll засвідчили зміну лідера президентських виборів – за Кароля Навроцького проголосували 50,7% опитаних виборці, за Рафала Тшасковського – 49,3%.