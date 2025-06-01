Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 млн поляків

У неділю, 1 червня, у Польщі з 07:00 за місцевим часом розпочався другий тур президентських виборів. Про це повідомляє RMF24.

Другий тур виборів президента Польщі відбувається після того, як жоден з кандидатів 18 травня не здобув більшість голосів. До наступного етапу пройшли два кандидати з найвищими результатами – мер Варшави від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів у першому турі, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує «Право і справедливість», який набрав 29,54% голосів.

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 млн поляків, також понад 700 тис. можуть віддати голоси за кордоном.

Останні опитування свідчать про те, що обидва кандидати мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може стати найвищою з 1989 року. 29 травня Інститут вивчення громадської думки Opinia24 писав, що за Тшасковського планують проголосувати 47,4 % поляків, за Навроцького – 46,3%.

Вибори президента Польщі-2025

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда від партії «Право і Справедливість» уже відбув на посаді два терміни поспіль. Його каденція завершується 5 серпня 2025 року.

У неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. З-поміж 13 кандидатів найбільшу підтримку виборців здобули мер Варшави, кандидат від владної «Громадянської платформи» Туска Рафал Тшасковський і формально незалежний кандидат, очільник Інституту національної пам’яті у Варшаві Кароль Навроцький.

53-річний Рафал Тшасковський – мер Варшави з 2018 року, кандидат від партії влади «Громадянська коаліція». Він відомий своєю євроінтеграційною позицією, у своїй передвиборчій кампанії політик наголошував на необхідності посилення обороноспроможності Польщі та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році. Тшасковський неодноразова наголошував на важливості членства України в НАТО та ЄС для безпеки Польщі та всього регіону.

Кароль Навроцький – 42-річний очільник Інституту національної памʼяті, якого підтримує правоконсервативна партія «Право і Справедливість». Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. 42-річний Навроцький виступав проти обов’язкової вакцинації та підтримував заборону абортів. Навроцький висловлювався проти членства України в НАТО та ЄС, поки не буде розв’язано питання Волинської трагедії. Також він вимагав обмеження допомоги для Києва. У 2018 році Навроцький таємно їздив до Москви.