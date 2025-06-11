Туск категорично заперечив чутки про його можливу відставку

У середу, 11 червня, Рада міністрів Польщі на чолі з прем’єром Дональдом Туском отримала вотум довіри від нижньої палати польського парламенту. Про це повідомило видання RMF24.

За вотум довіри до уряду Туска проголосували 243 депутати Сейму, проти проголосували 210, жоден з депутатів не утримався.

Сейм розглядав подання про висловлення вотуму довіри чинному уряду понад сім годин. Перед голосуванням 68-річний Дональд Туск виступив у Сеймі та відповів на запитання 269 депутатів.

У своїй промові прем’єр-міністр Польщі підсумував півтора року роботи на займаній посаді й розкритикував попередні уряди консервативної партії «Право і Справедливість». Туск зауважив, що уряду не вдалось належним чином донести свої успіхи до громадськості через проблеми з комунікацією. Упродовж тижня в уряді планується призначення речника.

Окрім цього, голова уряду категорично спростував чутки про свою можливу відставку. Дональд Туск також зазначив, що хоче продовжити роботу в рамках правлячої коаліції.

Додамо, Дональд Туск не вперше звернувся до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді міністрів. Він вже подавав аналогічні клопотання у 2012 та 2014 роках. Цього разу прем’єр оголосив про подання вотуму довіри наступного дня після другого туру президентських виборів, на яких переміг Кароль Навроцький, підтриманий партією «ПіС». Обраний президент отримав майже на 370 тис. голосів поляків більше, ніж кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський.