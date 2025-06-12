16 червня 2025 року о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться яскрава подія – концерт «Музика при свічках | Вівальді & Маккартні». Це буде вечір, де перетнуться століття, а музика двох геніїв – барокового композитора Антоніо Вівальді та легендарного Пола Маккартні – «оживе» у світлі сотень свічок.

Легендарні хіти прозвучать в оркестровій інтерпретації

У програмі прозвучать відомі «Пори року» Вівальді та ніжні, меланхолійні композиції одного з найвпливовіших музикантів ХХ століття – Пола Маккартні – в елегантній оркестровій інтерпретації.

Львів'ян та гостей міста запрошують на особливий концерт: дивіться відео

На сцені виступить камерний академічний оркестр «Віртуози Львова» під керівництвом диригента Тараса Вергуна. Живе виконання у стінах історичної філармонії, атмосфера свічкового сяйва, келих ігристого вина та солодкий подарунок кожному гостю – усе це створить справжню музичну подію, яка залишиться у серці надовго.

«Цей концерт – це діалог епох: Вівальді і Маккартні ніколи не зустрічались у часі, але їхня музика говорить про вічне – про красу, любов і гармонію. Ми створюємо подію, де кожна нота зазвучить не лише у просторі, а й у душі глядача», – зазначають організатори проєкту «Музика при свічках».

Організатори також розповіли, чому варто побувати на цьому концерті:

унікальний формат – музика у світлі свічок;

емоційне поєднання класики та сучасної музики;

подарунок кожному гостю – ігристе та солодощі;

камерна атмосфера у філармонії, що перетвориться на місце музичного натхнення.

Нагадаємо, що концерт відбудеться 16 червня о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика, вул. Чайковського, 7.

Квитки можна придбати за посиланням та в касі Львівської національної філармонії.