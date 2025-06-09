Львівський театр імені Марії Заньковецької представив прем’єру мюзиклу «Кулі над Бродвеєм» за однойменним твором Вуді Аллена. Режисером вистави є Максим Голенко.

Ще у 1994 році Вуді Аллен поставив однойменний фільм, який справедливо вважають одним із його шедеврів. Фільм був номінований на «Оскар» в категорії «найкращий фільм», але Аллена обійшов Земекіс зі своїм «Форрестом Гампом».

Сюжет добре відомий: молодий амбітний драматург, на ім'я Девід намагається підкорити театральний Нью-Йорк. Хоча вже дві його п'єси провалилися, продюсер Девіда шукає кошти на чергову постановку для свого приятеля. І раптово знаходить кошти у кримінального авторитета Валенті, який ставить єдину умову: у постановці має бути залучена Олів. Щоб дівчину не скривдили, за нею повинен доглядати бандит Чіч.

Вуді Аллен зняв свій однойменний фільм у 1994 році (фото Катерини Сліпченко(

І ось тут сюжет робить крутий поворот: Чіч, вся робота якого полягає в тому, щоб сидіти в залі та дивитися на репетиції, шалено нудиться. І раптом подає голос. Далі – більше: п'єсу Чіч перепише наново і вона несподівано заграє яскравими барвами.

Хоча фільм вийшов дуже давно, спойлерити не будемо, але зауважимо, що забезпечити бандита талантом драматурга – це ще треба вміти, такі сюжетні повороти під силу лише Аллену з його парадоксальним мисленням. І більше нікому.

У 2014 році Аллен написав на основі свого сценарію (який створив спільно з Дугласом МакҐратом) мюзикл. Він отримав шість номінацій на премію «Тоні». Режисеркою та хореографкою вистави виступила п'ятиразова володарка цієї престижної театральної премії Сьюзан Сторман, відома, зокрема, по роботі над мюзиклом «Продюсери». Головну роль виконав зірка серіалу «Клініка» Зак Брафф. Однією з продюсерок мюзиклу була сестра Вуді Аллена Летті Аронсон.

І саме мюзикл ліг в основу вистави заньківчан. У головних ролях – МаркМарк Дробот і Юрій Хвостенко (Девід Шейн), Любов Боровська і Римма Зюбіна (Гелен Сінклер), Андрій Войтюк та Василь Коржук (Чіч), Оксана Цимбаліст та Анастасія Євтушенко (Олів Ніл), Степан Глова та Орест Гарда (Нік Валенті) та інші. До «вудіалленівських» персонажів додались Шекспір (Дмитро Каршневич та Ярослав Федорчук) та Фріда Кало (Єлизавета Цілик та Анна Ярмоленко), які стали своєрідними коментаторами дійства.

Атмосферу бродвейського мюзиклу 1920-х забезпечують танцювальні номери під керівництвом балетмейстера Олексія Буська, «живий» джазовий оркестр, сценографія та костюми Алії Байтенової.

«Я багато років хотів зробити виставу про театр, бо це світ – драйвовий та скажений. “Живі” персонажі ходять між нами, і ми всією командою отримуємо задоволення, бо добре знаємо, про що граємо», – розповідає режисер Максим Голенко.

Звичайно, вистава вийшла повністю самостійним та самодостатнім твором, проте паралелей з геніальним фільмом Вуді Аллена не уникнути.

За легкою формою комедії, за піснями та танцями, антуражем 20-х років минулого століття і у фільмі, і у виставі стоять важливі питання: що є справжнім мистецтвом, чого воно вартує, чи можна ставити його вище за людське життя?

Найближчі вистави можна відвідати 26-27 червня. А у липні театр обіцяє ще одну прем’єру – виставу «Марія Заньковецька. Заручена зі сценою», у якій будуть задіяні 14 локацій театру.

Фото з вистави Анастасії Пироженко