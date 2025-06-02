Львівська національна опера завершила відзначення свого 125-річчя постановкою опери Бориса Лятошинського «Золотий обруч», яка повернулась на сцену театру після перерви у 55 років.

Оперу, створену за мотивами повісті Івана Франка «Захар Беркут», на львівській сцені втілив режисер Іван Уривський. Для нього «Злотий обруч» став першою постановкою опери, проте до творчості Івана Франка у Львові він звертається не вперше: у театрі імені Леся Курбаса з успіхом йде постановка Уривського «Перехресні стежки». Друга постановка за Франком це і для Львівської опери: тут поставили «Лиса Микиту» Івана Небесного.

З часу «Перехресних стежок» Іван Уривський став одним із найвідоміших українських режисерів, квитки на його «Конотопську відьму» годі дістати, а його постановки стають справжніми гітами.

Судячи з усього не омине ця доля і «Золотий обруч». Режисер переносить події у наш час, насичує виставу додатковими сенсами та асоціаціями. Це той випадок, коли виставу хочеться передивлятись, шукаючи у ній нові деталі.

Тим більше, що для постановки зібралась команда, яка створила масштабне та водночас дуже цілісне дійство. Над виставою працювали музичний керівник театру та диригент-постановник Іван Чередніченко, сценографка та художниця костюмів Дарина Біла.



Вистава створена за підтримки Фундації Лятошинського, благодійного фонду «Фундація імені Князів Острозьких».

Найближча вистава відбудеться 20 червня.

Фото Руслана Литвина