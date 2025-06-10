«Дударик» запрошує на два великі концерти у Львові: завершення сезону та благодійний вечір
Львів зустріне літо двома яскравими подіями від капели «Дударик»! Національна чоловіча хорова капела запрошує львів’ян та гостей міста на два незабутні концерти, що завершать концертний сезон і водночас відкриють шлях до європейських гастролей капели, повідомили у пресслужбі капели «Дударик».
19 червня, 19:00 – Львівська національна філармонія
Святковий концерт «Дударик. Найкраще» – закриття 54-го концертного сезону
На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина «Дударика»:
- камерний та мішаний склад хору,
- чоловічий хор і хор хлопчиків,
- мистецька формація «Дударик – Назавжди»,
- хор хорової школи ім. Миколи Кацала,
- вокальний ансамбль «Сестрички»,
- та естрадний оркестр капели.
У програмі – найяскравіші хорові фрагменти року: «1000 років духовної музики», «Пісні перемоги», «Пісні п’яти століть», «Дударик – найкращі пісні».
«Приходьте 19 червня до філармонії! Обіцяємо: буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно!» – запрошує капела.
Квитки - на сайті та в касі філармонії.
21 червня, 16:30 – Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла
Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».
У величній атмосфері Гарнізонного храму прозвучать:
- давні українські монодії,
- духовна класика – Дилецький, Березовський, Бортнянський,
- твори сучасних українських композиторів.
Цей концерт – не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників: вхід вільний, усі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ої львівської бригади ЗСУ.
«Духовна музика – це молитва, яка звучить крізь століття. Ми хочемо, щоб цей концерт був не тільки мистецькою подією, а й живим проявом вдячності нашим воїнам», – діляться у «Дударику».