Пройдуть великі концерти у Львові

Львів зустріне літо двома яскравими подіями від капели «Дударик»! Національна чоловіча хорова капела запрошує львів’ян та гостей міста на два незабутні концерти, що завершать концертний сезон і водночас відкриють шлях до європейських гастролей капели, повідомили у пресслужбі капели «Дударик».

19 червня, 19:00 – Львівська національна філармонія

Святковий концерт «Дударик. Найкраще» – закриття 54-го концертного сезону

На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина «Дударика»:

камерний та мішаний склад хору,

чоловічий хор і хор хлопчиків,

мистецька формація «Дударик – Назавжди»,

хор хорової школи ім. Миколи Кацала,

вокальний ансамбль «Сестрички»,

та естрадний оркестр капели.

У програмі – найяскравіші хорові фрагменти року: «1000 років духовної музики», «Пісні перемоги», «Пісні п’яти століть», «Дударик – найкращі пісні».

«Приходьте 19 червня до філармонії! Обіцяємо: буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно!» – запрошує капела.

Квитки - на сайті та в касі філармонії.

21 червня, 16:30 – Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла

Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».

У величній атмосфері Гарнізонного храму прозвучать:

давні українські монодії,

духовна класика – Дилецький, Березовський, Бортнянський,

твори сучасних українських композиторів.

Цей концерт – не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників: вхід вільний, усі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ої львівської бригади ЗСУ.

«Духовна музика – це молитва, яка звучить крізь століття. Ми хочемо, щоб цей концерт був не тільки мистецькою подією, а й живим проявом вдячності нашим воїнам», – діляться у «Дударику».