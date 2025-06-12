Аеропорт у Керчі перетворюють на російську військову базу для запуску БпЛА
До березня цього року територію летовища окупанти використовували як стоянку для фур
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Росіяни переобладнують цивільний аеропорт «Керч» в окупованому Криму на військовий. Імовірно, з нього окупанти запускатимуть дрони-камікадзе для атак по Україні. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свободи»).
Згідно з даними російського держреєстру нерухомості, 4 березня 2025 року російська окупаційна влада передала частину земель аеропорту у безстрокове користування Міноборони РФ, а саме дочірньому «Кримському територіальному управлінню майнових відносин».
На супутникових знімках, зроблених у лютому та червні 2025 року, видно будівництво нових фортифікаційних та «маскувальних» споруд на летовищі. Згідно з супутниковими фото Planet Labs, масштабні роботи там тривають і досі.
Переобладнання аеропорту «Керч» наприкінці лютого 2025 року
Переобладнання аеропорту «Керч» станом на червень 2025 року
Експерти припускають, що нові об’єкти на території аеропорту можуть використовуватись для розміщення техніки, пов’язаної з дронами або системами протиповітряної оборони.
«Імовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БпЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БпЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт “Панцир-С1” чи “Тор-М22, які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта», – розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі журналістам.
Останній регулярний пасажирський авіарейс з аеропорту «Керч» здійснювався у 2007 році. Після захоплення Криму Росією у 2014 році його територію почали використовувати як стоянку для вантажних автомобілів, які чекали на поромну переправу.