Переобладнання цивільного аеропорту «Керч» на військовий

Росіяни переобладнують цивільний аеропорт «Керч» в окупованому Криму на військовий. Імовірно, з нього окупанти запускатимуть дрони-камікадзе для атак по Україні. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свободи»).

Згідно з даними російського держреєстру нерухомості, 4 березня 2025 року російська окупаційна влада передала частину земель аеропорту у безстрокове користування Міноборони РФ, а саме дочірньому «Кримському територіальному управлінню майнових відносин».

На супутникових знімках, зроблених у лютому та червні 2025 року, видно будівництво нових фортифікаційних та «маскувальних» споруд на летовищі. Згідно з супутниковими фото Planet Labs, масштабні роботи там тривають і досі.

Переобладнання аеропорту «Керч» наприкінці лютого 2025 року

Переобладнання аеропорту «Керч» станом на червень 2025 року

Експерти припускають, що нові об’єкти на території аеропорту можуть використовуватись для розміщення техніки, пов’язаної з дронами або системами протиповітряної оборони .