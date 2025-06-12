ЗСУ уразили об’єкт ВПК у Московській області

Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на четвер, 12 червня, вдарили по технопарку «Рєзоніт» у Зубово Московської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки вночі 12 червня на території технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області, пролунали вибухи. Як розповідають у Генштабі, було уражено завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Продукція підприємства широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.





Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – додають у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня українські безпілотники атакували Котовськ Тамбовської області. Ціллю атаки був пороховий завод.