Місцеві мешканці ЗахідноКазахстанської області регулярно виявляють російські дрони, що впади

Росіяни тестують свої військові безпілотники на території Казахстану. Зокрема, дрони випробовують у Західно-Казахстанській області, підтвердили у четвер, 5 червня, у міністерстві оборони Казахстану, передає Kazinform.

Перший заступник міністра оборони Султан Камалетдінов підтвердив застосування російських безпілотників на території Західно-Казахстанській області на тлі повідомлень про виявлення у Казахстані дронів, що впали, схожих на російській «Орлан-10», а також «Герань-2» (російська вваріація іранського дрона Shahed). Посадовець підтвердив, що це російські дрони, які здебільшого прилетіли з російського випробувального полігону.

«Понад 90% БпЛА, які знайшли на території ЗКО, перебувають у межах випробувального полігону 926 головного льотно-випробувального центру Росії. Вони мають місце, це їхній полігон. Повітряний простір над полігоном використовується випробувальним центром», – повідомив Камалетдінов.

На запитання журналістів, хто саме запускав дрони, посадовець прямо відповів, що це Росія.

У Західно-Казахстанській області, яка межує з п’ятьма російськими областями, розташовані авіаційні полігони, які належать 929-му державному льотно-випробувальному центру міністерства оборони Росії імені Чкалова. Центр виконує функцію основного випробувального майданчика для Повітряно-космічних сил Росії – зокрема, там випробовували літаки та озброєння для них, а нині й дрони.