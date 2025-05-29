Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії у війні дронів

Китай припинив продавати Україні та Європі популярні серед військових квадрокоптери DJI Mavic, однак продовжує постачання цих дронів до Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передають агентства Bloomberg та «Укрінформ».

«Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва всі користувалися відповідними китайськими дронами. І це було всюди. Китайський «Мавік» відкритий для рускіх, і закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай рускім – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для рускіх є така можливість», – розповів Зеленський.

За словами президента, на території Росії є виробничі лінії «мавіків», де працюють китайські представники.

Неназваний європейський чиновник у коментарі Bloomberg погодився зі заявами Зеленського. Чиновник зазначив, що Китай також, імовірно, скоротив постачання деяких компонентів для дронів для західних покупців, одночасно нарощуючи постачання до Росії.

Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт так званих товарів подвійного призначення, таких як безпілотники, які можуть бути використані у військових цілях.

«Позиція Китаю щодо України була послідовною і чіткою: ми віддані припиненню війни та сприянню мирним переговорам. Китай ніколи не надавав жодній стороні летальну зброю і суворо контролює товари подвійного призначення. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – цитує видання МЗС Китаю.

Mavic – це популярний цивільний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки. На полі бою Mavic можна використовувати як для спостереження, так і для атаки ворожих цілей.

Наприкінці липня 2024 року Китай заявив, що з 1 вересня заборонить експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності.

Підтримка Китаю РФ у війні проти України – останні новини

25 травня керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.

17 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що КНР постачає Росії зброю та порох. Президент зазначив, що Україна має дані про посилення співпраці Китаю та Росії у галузі обороноздатності, попри обіцянку лідера КНР Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ.

Раніше, 8 квітня, українські військові вперше за час повномасштабного вторгнення захопили в полон двох громадян Китаю, що воювали на боці РФ. За словами президента, загалом на боці Росії проти України воює понад 150 китайських громадян.

Агентство Reuters з посиланням на ексспівробітника західної розвідки повідомило, що до війни проти України Росія залучила близько 200 китайців. Вони є найманцями та не мають прямих зв’язків з урядом Китаю.