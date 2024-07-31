Росіяни переобладнують китайські цивільні дрони для військових потреб

Китай заявив, що заборонить експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності. Також будуть обмежені деякі функції дронів через критику з боку США та їхніх союзників за позицію Китаю щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пишуть Associated Press та Bloomberg у середу, 31 липня.

Низка відомств Китаю, серед яких Центральний військовий комітет, ухвалили рішення заборонити експорт безпілотників з високоточним вимірювальним обладнанням. Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що таке рішення було ухвалено, аби запобігти використанню безпілотників у «розповсюдженні зброї масового знищення».

Зміни набудуть чинності з 1 вересня. Bloomberg зазначає, що китайський уряд запровадив цю заборону через кілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю.

До слова, ЗМІ та урядова розвідка США неодноразово заявляли, що Росія купує у Китаю безпілотники для використання у військових цілях, зокрема проти України. У квітні американські чиновники заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для військових цілей, мікроелектроніку і верстати для танків, а також цілий ряд компонентів подвійного призначення, які використовуються в озброєннях або необхідні для їх виробництва. У відповідь на це Китай заперечив будь-яке надання зброї сторонам конфлікту в Україні й запевнив, що суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

На початку липня стало відомо, що китайські та російські компанії розробляють новий ударний безпілотник для війни в Україні. Китайські оборонні сайти й ЗМІ повідомляли, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який ззовні схожий на іранський дрон Shahed.