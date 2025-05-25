Лідер Китаю Сі Цзіньпін та лідер РФ Владімір Путін на параді 9 травня

Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає агентство «Укрінформ» в неділю, 25 травня.

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах», – розповів Іващенко.

Він також зазначив, що у 2024-2025 роках вдалось виявити щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці з Китаєм. Ідеться про обладнання, запчастини й документацію. Ще у шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Окрім того, голова СЗРУ підкреслив, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів мала китайське походження. При цьому використовувалась фірма-прокладка та підміна назв, щоб приховати постачання деяких компонентів мікроелектроніки з Китаю до Росії.

Підтримка Китаю РФ у війні проти України – останні новини

9 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Владімір Путін підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства. Країни посилять координацію в усіх сферах, зокрема у військовій.

Того ж дня у військовому параді до Дня перемоги у Другій світовій війні в Москві взяли участь китайські війська, що свідчить про дружні зв’язки між країнами. Раніше МЗС України заявило, що розцінюватиме участь іноземних військовослужбовців у параді як наругу над пам’яттю про перемогу над нацизмом.

17 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає Росії зброю та порох. Президент зазначив, що Україна має дані про посилення співпраці Китаю та Росії у галузі обороноздатності, попри обіцянку лідера КНР Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ.

Раніше, 8 квітня, українські військові вперше за час повномасштабного вторгнення захопили в полон двох громадян Китаю, що воювали на боці РФ. За словами президента, загалом на боці Росії проти України воює понад 150 китайських громадян.

Агентство Reuters з посиланням на ексспівробітника західної розвідки повідомило, що до війни проти України Росія залучила близько 200 китайців. Вони є найманцями та не мають прямих зв’язків з урядом Китаю.