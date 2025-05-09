Сі Цзіньпін прилетів до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня

Російський президент Владімір Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомило Reuters.

Ввечері у середу, 7 травня, голова Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня. У четвер він підписав угоду з Путіним про поглиблення стратегічного партнерства.

У своєму виступі Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми й що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках. Сі своєю чергою зазначив, що Росія й Китай «повинні бути справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань». Сторони пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і разом протидіяти курсу Вашингтона на стримування країн.

«Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту – надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну», – пише Reuters.

Відзначимо, що Китай є найбільшим торгівельним партнером Росії. У лютому 2022 року Росія і Китай уже підписували угоду про безмежне партнерство.

Нагадаємо, 17 квітня Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає Росії зброю та порох. Цю інформацію Україна отримала від СБУ та розвідок.

Також повідомляли, що близько 200 китайських громадян вступили до лав росіян для війни проти України, проте вони перебувають там як найманці.