Росіяни застосовують південнокорейські верстати для створення пускових систем для ракет «Іскандер»

На російських підприємствах, які виготовляють дрони «Ланцет» і пускові установки для ракет «Іскандер», виявили верстати компанії з Південної Кореї DN Solutions. Про це у п’ятницю, 2 травня, повідомило The Korea Times із посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України.

Обладнання, зокрема верстати для виготовлення техніки, вартістю в понад 19 млн доларів доставили на територію Росії через китайських дистриб’юторів. Зокрема, до реекспорту причетна компанія Silver Technology.

За даними радника президента України з питань санкцій Владислава Власюка, поставки нового обладнання відбувалися за контрактами 2023-2024 років. Про це свідчать митні та закупівельні записи.

У південнокорейській компанії DN Solutions заперечили постачання до Росії верстатів після початку повномасштабної агресії проти України. Компанія наголосила на чіткому дотриманні південнокорейського законодавства, яке забороняє експорт стратегічної продукції без відповідного дозволу.

Крім того, DN Solutions повідомила, що припинила співпрацю з китайськими компаніями одразу після того, як дізналася про їхній реекспорт обладнання до Росії. У компанії повідомили, що поінформували агентства та дилерів про можливість запровадження санкцій для тих, хто не дотримуватиметься заборони експорту південнокорейської продукції до Росії.

Нагадаємо, 20 квітня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Росіяни почали використовувати проти України нові важкі реактивні установки з КНДР. Установки є аналогом російської реактивної системи залпового вогню «Ураган».