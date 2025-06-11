Після атаки на заводі спалахнула пожежа

У ніч проти 11 червня українські безпілотники атакували Котовськ Тамбовської області. Попередньо, ціллю атаки був пороховий завод. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, в ніч на 11 червня над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів на тлі атаки безпілотників. Виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євгєн Пєрвишов повідомив про відбиту масову атаку дронів на Котовськ. За його словами, на місці події працюють правоохоронці, а ситуація перебуває під контролем. Проте про наслідки атаки він не повідомляє.

Astra зазначає, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого там спалахнула пожежа. Цей завод – є одним з найбільших підприємств, яке спеціалізується на виробництві боєприпасів і пороху для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів, мінометів і танкових снарядів. З березня 2023 року підприємство перебуває під санкціями.

Нові прильоти в Тамбові! Поцілили в Тамбовський пороховий завод.



Кожного разу не перестаю дивуватися реакції росіян на таких відео і на скільки вона відрізняється від реакції українців.



Росіяни дивляться на це, ніби це не їхній ВПК обстрілюють, а начебто вони дивляться якусь… pic.twitter.com/b8g4gmc5RZ — Богдан Амосов (@amossov) June 11, 2025

Міноборони Росії повідомило, що за ніч ППО нібито ліквідувала 32 безпілотники:

16 БпЛА – над територією Воронезької області,

8 БпЛА – над територією Курської області,

5 БпЛА – над територією Тамбовської області,

2 БпЛА – над територією Ростовської області,

1 БпЛА – над акваторією Чорного моря.

Доповнено о 13:54. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Тамбовський пороховий завод призупинив свою роботу після атаки БпЛА.

«Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України», – йдеться у дописі.

Коваленко додав, що на зазначеному об’єкті виробляються порох, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також там виготовляється колоксилін, який застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

«З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло», – додав Коваленко.

Нагадаємо, у понеділок, 9 червня, в російській Казані виникла масштабна пожежа. Імовірно, загорівся лакофарбовий цех одного з місцевих заводів у Кіровському районі.