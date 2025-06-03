Після диверсії Служби безпеки України на Кримський міст в Керченській протоці виявили морський дрон Magura V7, оснащений зенітними ракетами. Про це у вівторок, 3 червня, пише портал «Мілітарний» з посиланням на пропагандистські телеграм-канали.

Як йдеться, відео перехоплення українського морського дрона з’явилось в одному з російських телеграм-каналів. Російські оператори розвідувального БпЛА виявили безпілотник протиповітряної оборони, оснащений ракетами AIM-9M, незабаром після того, як СБУ підірвала одну з опор моста великим зарядом вибухівки. Надалі російські окупанти застосували баражуючий боєприпас «Ланцет» для перехоплення цілі. Ворожий засіб нападу уразив носову частину морського дрона, що спричинило його зупинку. «Мілітарний» припускає, що участь у диверсії морських дронів Головного управління розвідки може свідчити про спільні дії двох українських відомств, де підрозділ морських безпілотників Group 13 міг відповідати за підтримку та прикриття.

«Також поява дронів може опосередковано свідчити на користь версії про підрив опор Кримського моста підводним безпілотником, а не звичайним накладним зарядом», – ідеться в матеріалі.

Атаки на Кримський міст – що відомо

8 жовтня 2022 року Збройні сили України вперше успішно атакували Керченський міст, який Росія використовувала як логістичну артерію для забезпечення своїх окупаційних військ. Тоді унаслідок вибуху частково обвалилися два автомобільні прольоти моста і зайнялась залізнична гілка, на якій саме перебували цистерни з пальним.

Друга атака на Керченський міст відбулась 17 липня 2023 року. Унаслідок вибуху обвалився один з прольотів моста.

У серпні того ж року стало відомо, що росіяни затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів.

Уже 3 червня 2025 року СБУ втретє вразила Кримський міст, цього разу під водою. За даними відомства, о 04:44 ранку був активований «перший вибуховий пристрій», унаслідок чого були сильно пошкоджені підводні підпірки опор на рівні дна. У відомстві заявили, що фактично міст перебуває в аварійному стані.

Зазначається, що до диверсії готувались кілька місяців. Під час підготовки опори конструкції було заміновано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.