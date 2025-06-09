Пожежа на заводі в Казані 9 червня 2025 року

У понеділок, 9 червня, в російській Казані виникла масштабна пожежа. Імовірно, загорівся лакофарбовий цех одного з місцевих заводів у Кіровському районі. Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали.

За даними росіян, пожежа могла виникнути через несправності з цистерною, у якій зберігався розчинник.

«Гасіння ускладнене через небезпеку вибуху. На місце прибув пожежний поїзд. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило», – повідомили місцеві російські медіа.

Водночас деякі очевидці займання повідомляли, що нібито чули звуки вибухів на місці інциденту. Відомо, що в Казані також розташований пороховий завод.

Нагадаємо, уранці понеділка Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва навігаційного обладнання у Чебоксарах Чуваської Республіки, що межує з Казанню. У підприємство влучили щонайменше два БпЛА, після чого там виникла масштабна пожежа.

Окрім цього, Генштаб повідомив, що обмеження на роботу російських аеропортів застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Зазначалось, що повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА в Казані та сусідніх регіонах тривала пів ночі.



«Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію російської федерації, триватимуть до повного її припинення проти України», – додали в Генштабі.

У російському міноборони повідомили, що упродовж ночі 9 червня російська ППО нібито знищила та перехопила 49 українських дронів:

по 13 БпЛА – над Курською та Нижньогородською областями;

по 9 БпЛА – над Воронезькою та Орловською областями;

по два БпЛА – над Брянською областю та Чуваською Республікою;

один БпЛА – над Бєлгородською областю.

Влада Казані наразі офіційно не коментувала масштабну пожежу.