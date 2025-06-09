Пожежа на підприємстві в Чебоксарах 9 червня 2025 року

Уранці 9 червня під ударами безпілотників була Чуваська Республіка – вибухи лунали у Чебоксарах. Унаслідок атаки виникла пожежа на території заводу, що виробляє компоненти до систем ППО, авіації, флоту й бронетехніки ЗС РФ. Атаку на підприємство підтвердили глава регіону Олег Ніколаєв та низка телеграм-каналів.

Зі слів Ніколаєва, два дрони впали на території заводу «ВНІІР-Прогрес» (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування з дослідним виробництвом), через що ухвалено рішення про тимчасове призупинення виробництва.

Мешканці Чебоксар зафільмували пожежу в промисловому районі міста. На відео видно масштабну пожежу та стовп чорного диму.

Увага, у відео присутня лайлива лексика!

Ще по одному безпілотнику впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів. Очільник Чуваської Республіки зазначив, що жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.

Зауважимо, підприємство «ВНІІР» у Чебоксарах розташоване призблизно за 975 км від кордону України. На його потужностях, зокрема, виготовляють критично важливу електроніку для ЗРК С-300/400/500, танків Т-90М, «Армата», кораблів і субмарин.

Йдеться про:

військові автоматичні вимикачі ВА-16/ВА-16М зі стандартом «Мороз-6» – єдині у РФ з офіційним військовим прийманням, застосовуються на підводних човнах типу «Ясень-М»;

антени «Комета» для захищеної навігації ГНСС — встановлюються на Т-90М, БМП, «Терминатор», БпЛА «Орлан-10», «Орион», а також системах ППО;

судову автоматику та обладнання — включно з електрощитами й системами пожежної безпеки для кораблів і АПЛ (зокрема, корвет «Проворний»);

коммутаційні прилади (контактори, реле, датчики) для сухопутної, авіаційної й морської техніки — включно з Су-34 та іншими бойовими літаками.

Окрім цього, за даними телеграм-каналу Supernova+, 9 червня вибухи було чутно в районі аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області РФ. Звідти регулярно злітають модернізовані винищувачі МіГ-31БСМ і МіГ-31БМ, які є носіями ракет «Кинджал».

Увага, у відео присутня лайлива лексика!

Зазначається, що міг постраждати 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотних літаків в/ч 62632-L. Наразі перевірити чи спростувати цю інформацію не можливо.

У російському міноборони традиційно відзвітували, що упродовж ночі 9 червня російська ППО нібито знищила та перехопила 49 українських дронів:

по 13 БпЛА – над Курською та Нижньогородською областями;

по 9 БпЛА – над Воронезькою та Орловською областями;

по два БпЛА – над Брянською областю та Чуваською Республікою;

один БпЛА – над Бєлгородською областю.

Доповнено о 09:38. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження АТ «ВНІІР-Прогрес» ТОВ «АБС Електро» у місті Чебоксари. Завод з виробництва навігаційного обладнання було уражено щонайменше двома БпЛА, після чого там виникла масштабна пожежа.

У відомстві додали, що це підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен «Комета», які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу Shehed, уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Окрім цього, Генштаб повідомив, що обмеження на роботу аеропортів (план «Ковер») застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.



«Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію російської федерації, триватимуть до повного її припинення проти України», – ідеться в дописі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що наразі завод «Прогрес» в Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін.

Доповнено о 10:23. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили два російські винищувачі на аеродромі «Саваслейка» – імовірно, йдеться про літаки МіГ-31 та Су-30/34.

Як писав ZAXID.NET, уночі 8 червня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» в Тульській області Росії. Це вже друга на завод за останні два тижні. У ніч проти 24 травня ударні дрони також вдарили по підприємству, тоді воно призупинило роботу.