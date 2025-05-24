У ніч проти 24 травня ударні дрони уразили хімічне підприємство «Азот» у Тульській області РФ. Цей завод є другим за обсягами випуску російським виробником азотних добрив і аміаку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко і низка моніторингових Telegram-каналів.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що в Новомосковську уламки дронів впали на території заводу, зокрема на трубопровід із природним газом, три людини постраждали. Пізніше він додав, що на підприємстві пошкоджено резервуари з кислотою. Жителі села Грицово, що за 10 км від хімкомбінату, повідомили про евакуацію.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, попередньо задимлення зафіксували на виробництві метанолу М-300. Ця речовина виробляється на двох агрегатах заводу «Азот», кожен з яких має потужність 150 тис. тонн метанолу на рік.

Імовірне місце атаки БпЛА на Новомосковськ Тульської області РФ 24 травня

Водночас мешканці російського регіону повідомили, що безпілотники уразили цехи «Аміак-2» і «Карбамід-2», а також Цех-5А. Наразі перевірити цю інформацію не можливо. Українська сторона ці повідомлення ще не коментувала.

За даними Андрія Коваленка, деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про:

аміачну селітру: використовується як компонент для виробництва вибухових речовин;

метанол: може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного палива;

аргон: інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Також російські медіа повідомили про повторний за два дні удар безпілотників по заводу «Енергія» з виробництва акумуляторів для військової техніки в Єльці Липецької області. Російське міноборони традиційно відзвітувало про збиття начебто понад сотні українських БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 14 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, а також 250 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами. Ціллю ворожої атаки були Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запоріжжя.