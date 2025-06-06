Внаслідок нічної атаки горить нафтобаза в Енгельсі

У ніч на п’ятницю, 6 червня, низку російських областей атакували дрони. Внаслідок атаки сталося масштабне загоряння нафтобази в російському Енгельсі, а також зайнялася пожежа в районі аеропорту на Брянщині. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили атаку на Росію, повідомивши про ураження аеродромів базування російської авіації.

Влада Саратовської області, де розташоване місто Енгельс, повідомила про пожежу на одному з промислових підприємств у населеному пункті, а також заявила нібито про пошкодження багатоквартирного будинку. За даними росіян, постраждалих внаслідок атаки немає.

На відео, які поширили місцеві мешканці, видно масштабну пожежу, яка зайнялася на території підприємства, схожого на нафтопереробний завод.

Фото та відео з місця події свідчать, що об’єкт продовжує горіти і зранку 6 червня.

За даними місцевих телеграм-каналів, в Енгельсі розташована база зберігання «Комбінат Крісталл», яка належить Росрезерву та забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2».

Крім того, вибухи лунали у Брянській області Росії. Російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на території аеропорту в Брянську. На відео, оприлюднених очевидцями, видно пожежу та чутно вторинну детонацію поблизу аеропорту.

Також дрони, імовірно, завдали ударів по заводу «Прогрес» у Мічурінську Тамбовської області. Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для авіації та ракет, а також виготовляє електроніку цивільного призначення.

Доповнено 10:00. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що дрони атакували підприємства на території Росії – зокрема, йдеться про завод «Прогрес» у Мічурінську.

«Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. На “Прогрес” розробляються й виготовляються елементи для автоматизованих систем управління військами – те, що дає російській армії змогу координувати удари по наших містах», – повідомив Коваленко.

Він додав, що завод є одним із низки підприємств, які підтримують серійне виробництво гармат «Гіацинтів» «МСТА» і «Торнадо».

Через дронові атаки російська влада тимчасово закрила низку аеропортів. Зокрема, йдеться про Домодєдово, Внуково, аеропорти Журавського та Самари. Росіяни також заявили про нібито збиття дронів над Тульською та Калузькою областю, традиційно звинувативши в атаці Україну.

Доповнено 10:55. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили атаку на Росію в ніч на 6 червня. За даними Генштабу, українські військовослужбовці завдали удару на випередження по аеродромах базування російської авіації та інших військових об’єктів

«У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області – місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Генштаб підтвердив влучання та загоряння щонайменше у трьох резервуари з паливом у Саратовській області. Росіянам локалізувати пожежу наразі не вдалося.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив про атаку на важливі об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Зокрема, ЗСУ уразили логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії Росії на Курщині.