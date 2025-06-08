Внаслідок атаки дронів на підприємстві виникла пожежа

У Тульській області Росії у ніч на неділю, 8 червня, лунали вибухи, безпілотники атакували хімічний завод «Азот». Про це повідомив губернатор регіону Дмітрій Міляєв.

Як пишуть російські телеграм-канали, у місті Новомосковськ Тульської області в ніч на 8 червня пролунало близько 5 вибухів на тлі атаки безпілотників. Згодом на хімічному підприємстві «Азот» помітили вогонь.

Міляєв підтвердив, що внаслідок атаки дронів на підприємстві виникла пожежа, яку начебто оперативно загасили. Перевищення допустимих рівнів забруднювальних речовин там не зафіксували.

«Перевищень допустимих рівнів забруднювальних речовин не зафіксовано. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, їхні життя поза небезпекою», – повідомив губернатор.

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У 2024 році Reuters писало, що хімкомбінат «Азот» постачає на завод імені Свердлова азотну кислоту, яка використовується для виробництва октогену та гексогену – речовини, які використовують для артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що це вже друга атака на завод за останні два тижні. У ніч проти 24 травня ударні дрони також вдарили по підприємству, тоді воно призупинило роботу.