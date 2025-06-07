Вартість винищувача Су-35 становить близько 98-104 млн доларів

Українські військові у суботу, 7 червня, знищили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У суботу, 7 червня, Повітряні сили провели успішну операцію, внаслідок якої було ліквідовано російський Су-35.

«Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Су-35 – це радянський багатоцільовий винищувач, який є модернізацією старшого Су-27. Він призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей та для завдавання ударів по наземній інфраструктурі чи військах. Вартість винищувача Су-35 становить близько 98-104 млн доларів.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів.