Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ

Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо спецоперації «Павутина», яка була спрямована на знищення російської стратегічної авіації. Про це президент України повідомив у неділю, 1 червня, у своєму телеграм-каналі. Український лідер відзначив успіх операції спецслужби.

За словами президента, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. Володимир Зеленський підтвердив, що всіх причетних до «Павутини» завчасно евакуювали з Росії.

«Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України [...] Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що «офіс» української операції розташовувався на території Росії безпосередньо поруч з обласним управлінням ФСБ.

«Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав», – розповів Володимир Зеленський.

Також президент України повідомив, що незабаром СБУ розповість українцям деякі деталі операції «Павутина».

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснює унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили понад 40 літаків, серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М.

Джерела українських ЗМІ повідомили, що спецоперацію «Павутина» готували півтора року. Для її реалізації СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше в Росії заховали дрони під дахи будиночків, що помістили на вантажні автомобілі. У потрібний момент дрони дистанційно запустили по російських військових об’єктах.

Служба безпеки України офіційно підтвердила здійснення спецоперації «Павутина» зі знищення російських бомбардувальників на території Росії. СБУ уразила 34% російської стратегічної авіації вартістю приблизно 7 млрд доларів.