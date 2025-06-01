СБУ підтвердила проведення спецоперації «Павутина»

Служба безпеки України офіційно підтвердила здійснення спецоперації «Павутина» зі знищення російських бомбардувальників на території Росії. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі СБУ у неділю, 1 червня.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів. Більше подробиць СБУ пообіцяла оприлюднити згодом.

«Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба – дістанемо і з-під землі», – наголосили у СБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснює унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили понад 40 літаків, серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М.

Джерела українських ЗМІ повідомили, що спецоперацію «Павутина» готували півтора року. Для її реалізації СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше в Росії заховали дрони під дахи будиночків, що помістили на вантажні автомобілі. У потрібний момент дрони дистанційно запустили по російських військових об’єктах.