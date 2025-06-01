Частина підготовки до спецоперації «Павутина»

Спецоперацію Служби безпеки України «Павутина», яка спрямована на знищення російської стратегічної авіації, готували півтора року. Про це у неділю, 1 червня, повідомило військове телебачення України «Армія TV» з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників «Армія TV», операцію «Павутина» контролював особисто Володимир Зеленський, а відповідальний за її виконання – голова СБУ Василь Малюк та співробітники української спецслужби.

Щоб реалізувати задум, СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше в Росії заховали дрони під дахи будиночків, що помістили на вантажні автомобілі.

«У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», – йдеться у повідомленні.

Джерела СБУ зазначають, люди, які брали участь у спецоперації «Павутина», вже перебувають в Україні. Тож, якщо в Росії відбуватимуться затримання нібито причетних до операції – це буде постановкою.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснює унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили понад 40 літаків, серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.