Спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації готували півтора року
Операцію «Павутина» Володимир Зеленський контролює особисто
Спецоперацію Служби безпеки України «Павутина», яка спрямована на знищення російської стратегічної авіації, готували півтора року. Про це у неділю, 1 червня, повідомило військове телебачення України «Армія TV» з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників «Армія TV», операцію «Павутина» контролював особисто Володимир Зеленський, а відповідальний за її виконання – голова СБУ Василь Малюк та співробітники української спецслужби.
Щоб реалізувати задум, СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше в Росії заховали дрони під дахи будиночків, що помістили на вантажні автомобілі.
«У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», – йдеться у повідомленні.
Джерела СБУ зазначають, люди, які брали участь у спецоперації «Павутина», вже перебувають в Україні. Тож, якщо в Росії відбуватимуться затримання нібито причетних до операції – це буде постановкою.
Нагадаємо, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснює унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили понад 40 літаків, серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.