На відео видно підрив російських літаків за допомогою FPV-дронів на чотирьох аеродромах Росії

Служба безпеки України оприлюднила частину відеозаписів з FPV-дронів, залучених до спецоперації «Павутина», на яких видно ураження літаків стратегічної авіації Росії у низці військових аеродромів на її території. Частина літаків знищена безповоротно, повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 4 червня.

На відео, яке оприлюднили українські спецслужби, видно моменти прямих влучань у російські літаки, припарковані на території аеродромів. За даними СБУ, на кадрах зафіксовані удари FPV-дронів по чотирьох аеродромах ВПС Росії:

«Олєнья»,

«Іваново»,

«Дягілєво»,

«Бєлая».

«Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78». Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі СБУ додали, що під час проведення спецоперації застосували сучасну технологію керування дронами. Йдеться про технологію, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту (ШІ) та ручне управління оператора дрона.

Зазначається, що через втрату сигналу частина БпЛА виконувала місію за допомогою ШІ, який спланував маршрут. Після того, як дрони наближалися та контактували з літаками, бойова частина в них автоматично спрацьовувала.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. За словами президента, «офіс» української операції розташовувався на території Росії безпосередньо поруч з обласним управлінням ФСБ.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, вдалося знищити щонайменше 13 російських літаків та ще більше пошкодити.

Перші супутникові знімки опублікували вже 1 червня, майже одразу після здійснення спецоперації СБУ. Перші кадри після спецоперації показали щонайменше три знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також чотири знищені Ту-22М3. Згодом в мережі з’явилися супутникові знімки з аеродрому «Іваново», де OSINT-спільнота зафіксувала щонайменше один знищений та кілька пошкоджених літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.