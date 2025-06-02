Опублікували перші супутникові знімки зі знищеною російською авіацією під час операції СБУ
OSINT-аналітик показав супутникові знімки авіабази «Белая»
З'явилися перші супутникові знімки після атаки СБУ у неділю, 1 червня, на російську авіабазу «Белая». Їх у понеділок, 2 червня, опублікував OSINT-аналітик Кріс Біггерс.
У мережі опублікували перші супутникові знімки наслідків масштабної операції СБУ на військову авіабазу дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зокрема, на знімках видно літаки з помітками «знищені» та «ймовірно знищені».
На першому знімку позначені 3 знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також знищений Ту-22М3.
Авіабаза «Белая» в Іркутській області після атаки СБУ 1 червня
На другому знімку позначено 3 знищені стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
Авіабаза «Белая» в Іркутській області після атаки СБУ 1 червня
«Який чудовий успіх у добре виконаній операції», – зазначив аналітик.
У понеділок, 2 червня, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що знищити вдалося щонайменше 13 російських літаків та ще більше пошкодити.
Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.
За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів.
В коментарі кореспондентові «Укрінформу» керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер зазначив, що ця спецоперація сприятиме значному зниженню інтенсивності російських авіа ударів.