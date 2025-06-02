Вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів

З'явилися перші супутникові знімки після атаки СБУ у неділю, 1 червня, на російську авіабазу «Белая». Їх у понеділок, 2 червня, опублікував OSINT-аналітик Кріс Біггерс.

У мережі опублікували перші супутникові знімки наслідків масштабної операції СБУ на військову авіабазу дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зокрема, на знімках видно літаки з помітками «знищені» та «ймовірно знищені».

На першому знімку позначені 3 знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також знищений Ту-22М3.

Авіабаза «Белая» в Іркутській області після атаки СБУ 1 червня

На другому знімку позначено 3 знищені стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Авіабаза «Белая» в Іркутській області після атаки СБУ 1 червня

«Який чудовий успіх у добре виконаній операції», – зазначив аналітик.

У понеділок, 2 червня, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що знищити вдалося щонайменше 13 російських літаків та ще більше пошкодити.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів.

В коментарі кореспондентові «Укрінформу» керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер зазначив, що ця спецоперація сприятиме значному зниженню інтенсивності російських авіа ударів.