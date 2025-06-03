Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Супутникові знімки російського військового аеродрому «Іваново», який потрапив під атаку дронів під час спецоперації СБУ «Павутина», засвідчили знищення та пошкодження кількох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 ВПС Росії. Світлини, на яких видно наслідки спецоперації, опублікувала OSINT-спільнота у соцмережі «Ікс».

На супутникових знімках, оприлюднених 2 червня, видно пошкодження на стоянках літаків на російському аеродромі «Іваново». Серед пошкоджених літаків – кілька російських А-50. Щонайменше один із них знищений.

Супутникові знімки пошкоджень на аеродромі «Іваново»

Літак А-50, створений на базі військово-транспортного літака Іл-76, може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних і надводних цілей, оповіщення командних пунктів та управління винищувачами та бомбардувальниками при наведенні їх на цілі. Крім того, А-50 застосовують як повітряний командний пункт.

Зазначимо, перші супутникові знімки опублікували вже 1 червня, майже одразу після здійснення спецоперації СБУ. Перші кадри після спецоперації показали щонайменше три знищенні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ще один пошкоджений, а також чотири знищені Ту-22М3.

Спецоперація СБУ «Павутина»: що відомо

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Відомо про ураження 41 літака, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українська спецслужба уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ураження російських бомбардувальників спецслужба застосувала 117 FPV-дронів, а підготовка до операції тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. За словами президента, «офіс» української операції розташовувався на території Росії безпосередньо поруч з обласним управлінням ФСБ.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, вдалося знищити щонайменше 13 російських літаків та ще більше пошкодити. У вівторок, 3 червня, Генштаб оновив втрати росіян, зазначивши ліквідацію 12 літаків.