РФ могла втратити ще один винищувач МіГ-31

У ніч проти понеділка, 9 червня, українські захисники завдали удару по аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Унаслідок атаки ворог втратив два винищувачі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34)», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що ворожий аеродром атакували підрозділи Сил спеціальних операцій разом з іншими частинами Сил оборони.

«Російський агресор використовує аеродром (“Саваслейка” – ред.) для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал"», – додали військові.

Наразі українська сторона уточнює результати бойової роботи по одній з російських авіабаз.

Нагадаємо, вранці 9 червня російські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі аеродрому «Саваслейка», що в Нижньогородській області РФ. Зазначалось, що міг постраждати 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотних літаків в/ч 62632-L. Відомо, що відстань від авіабази «Саваслейка» до кордону з Україною становить близько 660 км.

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Удари по російській військовій авіації – останні новини

7 червня українські захисники знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Раніше, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.