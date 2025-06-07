СБУ показала ще одне відео зі спецоперації «Павутина»
На оприлюднених кадрах зафіксований повний маршрут українського БпЛА
Служба безпеки України оприлюднила нові карди, зроблені під час спецоперації «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації. Відповідне відео СБУ поширила у суботу, 7 червня.
На кадрах, оприлюднених СБУ, зафіксовано шлях одного із FPV-дронів спецслужби з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая» в Іркутській області.
На відео видно, що українському БпЛА вдалося подолати значну відстань без перешкод, залетіти на територію російської авіабази, де вже здіймався дим від раніше уражених бомбардувальників.
Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили 41 літак, серед них: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.
Підготовка до спецоперації тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. Для її реалізації СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. В Росії будиночки з дронами помістили у вантажні автомобілі, а потім у визначений момент дрони дистанційно запустили по російських військових об’єктах.
За даними СБУ, в результаті спецоперації вдалося уразити 34% російської стратегічної авіації вартістю приблизно 7 млрд доларів. Прикметно, що «Павутину» готували у приміщення поруч з управлінням російської ФСБ.