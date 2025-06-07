СБУ показала нове відео зі спецоперації «Павутина»

Служба безпеки України оприлюднила нові карди, зроблені під час спецоперації «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації. Відповідне відео СБУ поширила у суботу, 7 червня.

На кадрах, оприлюднених СБУ, зафіксовано шлях одного із FPV-дронів спецслужби з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая» в Іркутській області.

На відео видно, що українському БпЛА вдалося подолати значну відстань без перешкод, залетіти на територію російської авіабази, де вже здіймався дим від раніше уражених бомбардувальників.

Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів та уразили 41 літак, серед них: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

Підготовка до спецоперації тривала один рік, шість місяців та дев’ять днів. Для її реалізації СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. В Росії будиночки з дронами помістили у вантажні автомобілі, а потім у визначений момент дрони дистанційно запустили по російських військових об’єктах.

За даними СБУ, в результаті спецоперації вдалося уразити 34% російської стратегічної авіації вартістю приблизно 7 млрд доларів. Прикметно, що «Павутину» готували у приміщення поруч з управлінням російської ФСБ.