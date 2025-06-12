«Інтерпрес» налічувала понад 70 кіосків і була найбільшою газетною мережею у Львові

Львівська міська рада вилучила із комплексної схеми кіосків 70 МАФів мережі «Інтерпрес». За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міської ради на засіданні 12 червня.

Зокрема, ЛМР внесла зміни до ухвали міської ради «Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території Львова», вилучивши з неї 70 кіосків мережі «Інтерпрес». Також із комплексної схеми вилучили кіоск ТзОВ «Хімпобутсервіс» на вул. Володимира Великого, 26.

У пояснювальній записці до ухвали вказано, що підприємці не сплачували за оренду ділянок під кіосками більше п’яти місяців. Крім цього, мережу «Інтерпрес» вилучили з комплексної схеми, оскільки вона відмовилась продавати транспортні картки «ЛеоКарт». Тоді у ТзОВ «Інтерпрес» заявили, що припиняють надавати відповідні послуги у звʼязку зі збитковістю здійснення такої діяльності. За інформацією компанії, цей товар почав домінувати в асортименті мережі, досягнувши майже 80% обороту, а щомісячні збитки від продажу становлять 400 тис. грн. У квітні ЛКП «Львівавтодор» відсудило а ТзОВ «Інтерпрес» 2,72 млн грн боргу за продаж карток.

«Більшість із кіосків уже закриті. Навіть більше, станом на початок березня ці тимчасові споруди вже понад 5 місяців не сплачували орендну плату. Борги росли. До того ж, напередодні “Інтерпрес” розірвав договори з “Львівавтодором”, якими зобов’язувався надавати послуги з продажу транспортних карток. Тому після перемови з компанією було прийнято рішення вилучити ці тимчасові споруди з Комплексної схеми. Була мова навіть про передачу корпоративних прав. Але місту це нецікаво, адже, крім боргів, у компанії нічого нема. Тому ухвалили саме таке рішення – вилучаємо з схеми і демонтуємо з вулиць міста», – пояснив ZAXID.NET заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

ТзОВ «Інтерпрес» зареєстроване ще у 1997 році. Свого часу компанія була найбільшою мережею кіосків у Львові. Мережа належить видавцеві та колишньому головному редактору газети «Експрес» Ігореві Починку. Співвласником «Інтерпресу» є Роман Чміль, а у травні 2024 року серед засновників компанії з’явився депутат Львівської облради у 2006-2010 рр. від УНП Володимир Креховецький. Він фігурував у низці скандалів із приватизацією нерухомості в центрі Львова.

Ця мережа відома відома активними публічними скандалами з депутатами ЛМР у 2013 році. Точніше з однією фракцією у міській раді – ВО «Свобода». Тоді «свободівці» намагались вилучити понад два десятка кіосків «Інтерпресу», стверджуючи, що вони незаконно продають цигарки. Натомість Ігор Починок звинуватив депутатів у наступі на свободу слова. Під час розгляду цього питання на сесії ратушу пікетували працівники кіосків.