Приміщення використовувалося як творча майстерня

28 червня управління майном комунальної власності Львівської міськради провело аукціон з продажу нежитлових приміщень в підвалі площею 31,1 м2 на вул. Марії Заньковецької, 7. Це невелика вулиця в центрі Львова, що з’єднує вул. Лисенка і Личаківську.

Стартова ціна приміщення становила 435 тис. грн. У торгах було двоє учасників, один із яких запропонував за лот 640 тис. грн, а другий – на дві копійки більше. Із різницею у дві копійки переможцем аукціону стало ТОВ «Індустрія ЛВ». Ціна за квадратний метр нерухомості у центрі Львова, за результатами аукціону, становила 20,58 тис. грн або приблизно 507 доларів за курсом НБУ на 28 червня.

Приміщення перебуває в задовільному стані, як свідчать фото лоту в системі Prozorro.Продажі. Воно використовується як творча майстерня і до кінця року перебуває в оренді. Фізично простір поділений на чотири приміщення, тут є пічне опалення, санвузол і вікна висотою 2,7 м.

Для порівняння, у вересні 2023 року місто продало занедбані приміщення на вул. Староєврейській, 31 за ціною 161 тис. грн або близько 4 тис. доларів за метр. А у січні 2024 року з аукціону пішло приміщення на вул. Костюшка за ціною 85 тис. грн або близько 2 тис. доларів за метр. За даними від агентств нерухомості ціна нерухомості на вул. Лисенка і навколо стартує від 1-1,2 тис. доларів за квадратний метр. А комерційну нерухомість тут продають і за удвічі вищою ціною.

ТОВ «Індустрія ЛВ», за даними сервісу YouControl, займається будівництвом доріг. З початку повномасштабного вторгнення воно також займається будівництвом модульних укриттів. Керує фірмою Володимир Креховецький – львівський бізнесмен і колишній депутат Львівської облради. Належить вона його синові Віталію Креховецькому, який також є співвласником закладу «Кілішкова» на площі Ринок, АН «І-Ремакс-ЛВ», власником ТОВ «Дизайн-Проект». Також він є співвласником фірми «Ламінат-Сервіс», що займається реконструкцією колишнього адміністративного корпусу «Львівприладу» під житловий комплекс з офісами і магазинами.

Володимир Креховецький, у свою чергу, володіє цілою низкою підприємств, що працюють у будівництві. Це ТОВ «Яро-Буд», ТОВ «Шляхіндустрія», «Енергомонтаж ЛВ» тощо. Також нещодавно він придбав частку в ТОВ «Інтерпрес», якому належить медіа-група «Експрес».

У 2023 році журналісти згадували Володимира Креховецького у розслідуванні про виведення з комунальної власності приміщень у центрі Львова. Ідеться про приміщення на вул. Федорова, 30, що належало місту і яким користувалося ЛКП «Старий Львів». Мешканець будинку на Федорова, 30 зміг приватизувати комунальне приміщення без відома міста, а потім перепродати його. Приміщення перепродували за борги однієї фірми-власниці перед іншою кілька разів. Зрештою, його власником стала фірма Володимира Креховецького «Яро-Буд». Сам Володимир Креховецький тоді сказав, що про виведення приміщення з комунальної власності перед тим дізнався від журналістів.

Додамо, що суперником ТОВ «Індустрія ЛВ» на торгах за приміщення на вул. Марії Заньковецької, 7, був Ілля Величко. Раніше він був співвласником агенції нерухомості «Грінвіль Парк», що входить у групу компаній родини забудовників Торських.