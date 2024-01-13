Ідеться про продаж приміщення другого поверху на вул. Костюшка, 16

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення в кам’яниці на вул. Костюшка за 4,5 млн грн. Під час торгів вартість приміщень зросла в понад чотири рази.

Нежитлові приміщення другого поверху загальною площею 52,5 м2 на вул. Костюшка, 16 виставили на продаж 4 січня 2023 року на майданчику електронних торгів Prozorro. Продажі за стартовою ціною 1,2 млн грн.

Аукціон відбувся 12 січня, в торгах взяли участь троє підприємців та дві компанії. Найвищу ціну – 4,5 млн грн – запропонувало ПП «Марка». Вартість одного квадратного метра сягнула понад 85,7 тис. грн або близько 2 тис. доларів США. Невдовзі управління комунальної власності ЛМР має повідомити ПП «Марка» про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Марка» зареєстроване у 2016 році у Львові на вул. Золотій, 21 та займається торгівлею устаткуванням. Власниками компанії вказані львів’яни Богдан Бабяк і Тарас Танчак. Тарас Танчак був членом ГО Карпати за часів, коли клуб належав бізнесмену Петру Димінському. Зараз ГО перебуває в стані припинення.