Власники кіосків «Інтерпрес» відмовилися продавати траспортні картки

У Львові на відкритому конкурсі оберуть мережу, яка продаватиме та поповнюватиме транспортні картки «ЛеоКарт». Компанія «Інтерпрес», яка досі реалізовувала картки через свою мережу кіосків, відмовилася від надання таких послуг.

Як розповіли у львівській мерії, компанія «Інтерпрес» є власником 50 кіосків, де можна було придбати або поповнити «ЛеоКарт». 26 вересня представники власників кіосків публічно оголосили, що більше не можуть продавати картки. Відтак місто на відкритому конкурсі шукатиме іншого оператора, якому буде цікава ця пропозиція.

«У звʼязку з цією ситуацією, ми розпочали пошуки іншого партнера для реалізації нашої послуги. Зокрема розглядаємо варіанти співпраці як з мережами супермаркетів у місті, так і з державними банками. Сподіваємось, за кілька днів матимемо більше інформації», – повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

У ТзОВ «Інтерпрес» заявили, що припиняють надавати послуги з продажу та поповнення транспортних карток «ЛеоКарт» у звʼязку зі збитковістю здійснення такої діяльності. За інформацією компанії, ця соціальна товарна група почала домінувати в асортименті мережі, досягнувши майже 80% обороту, а щомісячні збитки від продажу становлять 400 тис. грн.

Тому з п’ятниці, 27 вересня, купити транспортну картку можна у 38 терміналах EasyPay та ще у двох точках туристично-інформаційних центрах на головному вокзалі та у Ратуші.

Поповнити картки можна:

онлайн через офіційний веб-сайт Eshop ЛеоКарт;

онлайн через сервіси EasyPay – застосунок і веб-сайт;

у терміналах EasyPay – загалом 752 точок поповнення по місту, шукайте найближчий до себе – готівкою та безготівково;у двох Центрах туристичної інформації на пл. Ринок у Ратуші (вхід за фонтаном Нептуна) та на пл. Двірцевій біля Головного залізничного вокзалу – безготівково.

Інтерактивна мапа з актуальними точками продажу і поповнення є на сайті. Загалом мешканці придбали 135 535 загальних транспортних карток «ЛеоКарт».