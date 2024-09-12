,Безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року

У середу, 11 вересня, Львівська ОВА ухвалила рішення щодо дострокового припинення договорів на обслуговування автобусних маршрутів загального користування з чотирма перевізниками. Причиною стало неналежне надання послуг з перевезення пасажирів, зокрема, саботаж безготівкової форми оплати.

Як повідомили у Львівській ОВА, в односторонньому порядку розірвано договори з перевізниками на чотирьох маршрутах «за невиконання Інвестиційного договору з впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області».

Йдеться про такі маршрути:

ПП «ВестАвто» – автобусний маршрут № 131 Бірки (котеджне містечко «Praud Hills») – Рясне-Руське – ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс» – Львів АС-1 (8 автобусів);

ТзОВ ВТП «Жидачівавтотранс» – автобусний маршрут № 534 Львів АС-1 – Журавно – Монастирець (2 автобуси);

ТзОВ «Авто-Транс-Сервіс» – автобусний маршрут № 673 Львів АС-2 – Торки ч/з Сушне (2 автобуси);

ТОВ «Радехівське АТП-14629» – автобусний маршрут № 681 Львів АС-2 - Радехів АС – Павлів (2 автобуси).

«Ці автобусні маршрути в найкоротші терміни будуть включені до переліку об’єктів чергового конкурсу з визначення автомобільних перевізників для обслуговування внутрішньообласних маршрутів», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому в багатьох випадках у пасажирів вимагають готівку.