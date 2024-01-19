ЛОВА погрожує розривати угоди з перевізниками за бойкот безготівкової оплати проїзду
Через півтора місяця після запровадження безготівкова оплата в маршрутках Львівщини все ще повноцінно не працює
Львівська ОВА погрожує розривати угоди з перевізниками, що обслуговують міжміські та приміські маршрути, якщо вони ігноруватимуть безготівкову систему оплати проїзду. Про це йшлося під час наради в ЛОВА з представниками перевізників та ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи», яка впроваджує в області е-квиток.
«Станом на сьогоднішній день облдержадміністрація вбачає в діях окремих перевізників небажання працювати в системі, а подекуди блокування функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) на території області», – повідомив за підсумками наради заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.
У результаті чиновники зобов’язали керівників автотранспортних підприємств забезпечити на всіх транспортних засобах постійну та безперебійну роботу обладнання для плати за проїзд, а ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» організувати виїзний контроль валідаторів.
«Зазначаю, що перевізники, які своїми діями дискредитуватимуть систему АСООП, не будуть обслуговувати приміські та міжміські (внутрішньообласні) маршрути Львівської області», – заявив Юрій Бучко.
Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому в багатьох випадках у пасажирів вимагають готівку.