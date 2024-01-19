Безготівкову оплату в обласних маршрутках запустили в листопаді

Львівська ОВА погрожує розривати угоди з перевізниками, що обслуговують міжміські та приміські маршрути, якщо вони ігноруватимуть безготівкову систему оплати проїзду. Про це йшлося під час наради в ЛОВА з представниками перевізників та ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи», яка впроваджує в області е-квиток.

«Станом на сьогоднішній день облдержадміністрація вбачає в діях окремих перевізників небажання працювати в системі, а подекуди блокування функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) на території області», – повідомив за підсумками наради заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.

У результаті чиновники зобов’язали керівників автотранспортних підприємств забезпечити на всіх транспортних засобах постійну та безперебійну роботу обладнання для плати за проїзд, а ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» організувати виїзний контроль валідаторів.

«Зазначаю, що перевізники, які своїми діями дискредитуватимуть систему АСООП, не будуть обслуговувати приміські та міжміські (внутрішньообласні) маршрути Львівської області», – заявив Юрій Бучко.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому в багатьох випадках у пасажирів вимагають готівку.