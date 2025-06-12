На Херсонщині встановили причетних до катувань над українцями колаборантів
Підозрювані також викрадали майно з помешкань українських патріотів
Правоохоронці встановили 20 мешканців окупованої Херсонської області, які заснували злочинну організацію, де катували людей. Жертвами колаборантів були колишні правоохоронці, активісти, освітяни, держслужбовці та проукраїнські громадяни. Про це в четвер, 12 червня, повідомили в Офісі генпрокурора, Нацполіції та СБУ.
Слідчі встановили, що після захоплення РФ частини Херсонщини окупаційна влада разом з колаборантами створили там «Новотроїцьке відділення поліції Головного управління МВС РФ у Херсонській області».
Керували незаконною організацією троє громадян України. Вони також залучили чинних та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України та мешканців Новотроїцького з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади та надавали спеціальні звання.
Як йдеться, колаборанти за завданням росіян виявляли та викрадали українців, які не підтримують дії ворога і можуть нести загрозу окупаційній владі. Під виглядом «слідчих дій» затриманих катували та утримували їх у нелюдських умовах в підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у Новотроїцькому.
«Так, від діяльності зрадників страждали мешканці Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонщини. Зловмисники без вагань виконували будь-які примхи окупантів заради своєї нової кар’єри. Вони активно забезпечували функціонування карального відомства», – кажуть поліцейські.
Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом обшуків викрадали приватне майно.
20 зловмисникам заочно оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність),
- ч. 2 ст. 127 (катування),
- ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають слідчі дії на встановлення та викриття інших колаборантів.