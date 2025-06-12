Правоохоронці встановили 20 мешканців окупованої Херсонської області, які заснували злочинну організацію, де катували людей. Жертвами колаборантів були колишні правоохоронці, активісти, освітяни, держслужбовці та проукраїнські громадяни. Про це в четвер, 12 червня, повідомили в Офісі генпрокурора, Нацполіції та СБУ.

Слідчі встановили, що після захоплення РФ частини Херсонщини окупаційна влада разом з колаборантами створили там «Новотроїцьке відділення поліції Головного управління МВС РФ у Херсонській області».

Керували незаконною організацією троє громадян України. Вони також залучили чинних та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України та мешканців Новотроїцького з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади та надавали спеціальні звання.

Як йдеться, колаборанти за завданням росіян виявляли та викрадали українців, які не підтримують дії ворога і можуть нести загрозу окупаційній владі. Під виглядом «слідчих дій» затриманих катували та утримували їх у нелюдських умовах в підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у Новотроїцькому.

«Так, від діяльності зрадників страждали мешканці Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонщини. Зловмисники без вагань виконували будь-які примхи окупантів заради своєї нової кар’єри. Вони активно забезпечували функціонування карального відомства», – кажуть поліцейські.

Фото ДВБ Нацполіції

Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом обшуків викрадали приватне майно.

20 зловмисникам заочно оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність),

ч. 2 ст. 127 (катування),

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають слідчі дії на встановлення та викриття інших колаборантів.