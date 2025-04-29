Росіяни викрали чоловіків у квітні 2022 року

Південний окружний воєнний суд у російському Ростові-на-Дону засудив п’ятьох жителів окупованого Мелітополя Запорізької області на строк від 11 до 14 років позбавлення волі. Псевдосуд визнав українців винними в нібито організації терористичного акту. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомило російське видання «Медиазона».

За даними журналістів, 37-річний Ігор Горлов – єдиний з п’яти українців, який на момент окупації росіянами Мелітополя був чинним військовослужбовцем ЗСУ. Ще троє – 46-річний Андрій Голубєв, 44-річний Володимир Зуєв та 56-річний Олександр Жуков – перебували в резерві територіальної оборони, а 64-річний ветеран бойових дій Юрій Петров давно вийшов на пенсію. Чоловіків на початку квітня 2022 року викрали російські силовики. Всі вони майже не були знайомі на той момент. Після викрадення українців тримали у підпільних в'язницях Мелітополя, росіяни били полонених та катували струмом.

Російські слідчі звинувачують українців у нібито організації терористичного угрупування. Доказами нібито стали листування у месенджерах на їхніх телефонах. Водночас зауважують журналісти, у листуваннях не було обговорень терактів, а йшлося переважно про побутові проблеми.

Псевдосуд визнав п’ятьох мелітопольців винними в участі у терористичній організації та до акту міжнародного тероризму. Ігоря Горлова засудили до 14 років, Андрія Голубєва – до 12 років, Володимира Зуєва – до 11 років, Олександра Жукова – до 12 років і Юрія Петрова – до 14 років. Перші п'ять із половиною років терміну засуджені мають відбути у в'язниці, потім їх переведуть до колонії суворого режиму.

За той час, що українці перебувають у російському полоні, у двох із них померли батьки, а дочка Юрія Петрова померла через відсутність необхідної медичної допомоги в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, у так званій Донецькій народній республіці засудили 17-річного хлопця до 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Псевдосуд визнав підлітка винним у державній зраді.