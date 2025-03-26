Росіяни ув'язнили Сергія Потинга на 18 років

У середу, 26 березня, Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону виніс так званий вирок Сергію Потингу – інженеру з охорони праці Запорізької атомної електростанції, що розташована у тимчасово окупованому Енергодарі. Окупанти призначили чоловіку 18 років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні генеральної прокуратури Росії.

За даними псевдослідства, у травні 2023 року Сергій Потинг нібито за завданням Головного управління розвідки міноборони України намагався замінувати автомобіль співробітника правоохоронних органів так званої ДНР. Окупанти стверджують, що вибухівка мала здетонувати, коли псевдоправоохоронець на автомобілі заїхав на територію Запорізької АЕС.

Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону визнав Сергія Потинга винним за кількома статтями російського кримінального кодексу: участь у терористичній організації, підготовка до скоєння терористичного акту та незаконний обіг вибухових речовин та вибухових пристроїв. Так званий суд засудив Сергія Потинга до 18 років позбавлення волі, також засуджений має сплатити штраф у розмірі 700 тис. російських рублів.

У липні 2023 року пресслужба Державного підприємства «Енергоатом» повідомляла, що росіяни викрали Сергія Потинга та тримають у полоні. При цьому чоловіка систематично катували. Відомо, що інженер ЗАЕС кілька разів опинявся у лікарні після побоїв з боку окупантів.

Додамо, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі й третьою у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків. ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

Нагадаємо, 20 березня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників ЗАЕС, щоб змусити їх працювати на станції.