Наразі ЗАЕС у складному технічному стані

Росіяни незаконно змінили керівництво ЗАЕС, але всі атомники, які зараз обслуговують її – українці. Окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників, щоб змусити їх працювати на станції. Про це у четвер, 20 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни взяли в багатьох із них дітей, посадили в автобуси й вивезли на територію Російської Федерації. У такий спосіб люди працюють. Так і є. Ти заради дитини зробиш усе. Я впевнений, що ви так само думаєте. Я це можу сказати вам як батько», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни незаконно змінили керівництво станції, але всі атомники, які зараз обслуговують її – українці.

«ЗАЕС належить Україні, і це визнають усі. Мало того, персонал, який там працює, – це персонал, який отримував постійні заробітні плати від України. Так, росіяни незаконно змінили керівництво станції, але всі працівники там – українці», – додав він.

Наразі, навіть попри моніторинг МАГАТЕ та різних інспекцій, станція працює у складному технічному стані. Адже ЗАЕС має постійно охолоджуватися, однак після того, як росіяни підірвали дамбу, нормального постачання води туди немає.

Президент також наголосив, що Україна не обговорювала питання власності її атомних електростанцій з президентом США Дональдом Трампом.

«Хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом», – зазначив він.

Нагадаємо, на початку березня МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на територію тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі без погодження з Україною. Представники агенства рухалися через захоплені Росією території.

Після цього МЗС України направило керівництву МАГАТЕ ноту протесту, засудивши порушення низкою співробітників агентства суверенітету та територіальної цілісності України. Втім, там зазначили, що це відбулося внаслідок російського шантажу.